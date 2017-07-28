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Главная / Аналитикам / Аналитика / На следующей рубль, скорее всего, останется в коридоре 59-60 за доллар - Бинбанк
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28 июля 2017 года 17:45
На следующей рубль, скорее всего, останется в коридоре 59-60 за доллар - Бинбанк
"На следующей неделе курс рубля, вероятнее всего, останется в коридоре 59-60 за доллар, но необходимо отметить наличие рисков ослабления рубля. Во-первых, при выходе более сильной, чем ожидается, статистики по американской экономике могут снизиться курсы валют большинства стран с формирующимися рынками. Во-вторых, в течение ближайших двух недель президент США Д. Трамп должен принять решение по поводу законопроекта, предполагающего введение новых санкций против РФ. Подписание законопроекта не должно привести к ослаблению рубля, однако сохраняется неопределенность по поводу рассмотрения ограничений на инвестиции в российские государственные долговые обязательства. Поддержать рубль должна благоприятная ситуация на рынке нефти: мы ожидаем сохранение котировок выше уровня 50 долларов/баррель", - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.
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28 июля 2017 года 15:15
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику и торгуются на максимальных отметках текущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Пока котировки поддерживают приближающиеся к мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться довольно... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:05
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром торгуется без значительных изменений к доллару, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Участники рынка ждут решения Центробанка по ключевой ставке. В пользу российской валюты играют позитивная динамика... читать дальше
.28 июля 2017 года 13:40
Нефть может закрепиться выше $50 за баррель до конца лета, считают аналитики Raiffeisenbank. "В последние дни цены на нефть держатся выше отметки $50 за баррель благодаря заявлениям Саудовской Аравии о сокращении экспорта и снижению запасов в США. Так, Саудовская Аравия объявила об ограничении... читать дальше
.28 июля 2017 года 12:49
"Нефтяные цены выполнили "программу минимум", для дальнейших шагов необходимы новые сигналы. Brent закрепилась выше отметки в $50/bbl после того, как мониторинговый комитет по сделке ОПЕК+ добавил уверенности рынку в части реализации планов по балансировке рынка. Настойчивость ключевых игроков,... читать дальше
.28 июля 2017 года 12:34
Сегодня внимание глобальных инвесторов будет на данные из США – первой оценки ВВП страны за 2 квартал (в 15:30 мск). Ожидаются довольно сильные цифры (рост на 2,6%), подтверждение которых может привести к движению доходности UST несколько вверх. Соответственно, указывает аналитик Промсвязьбанка... читать дальше
.28 июля 2017 года 10:40
"Участники рынка нефти продолжают оценивать перспективы восстановления спроса и предложения на рынке, и теперь, когда актив уже три дня торгуется над уровнем 50, можно говорить о полноценном перепозиционировании игроков, у которых появилась надежда на возвращение актива в более высокий диапазон. С... читать дальше
.28 июля 2017 года 10:23
"Цены на нефть в четверг переписали очередной двухмесячный максимум благодаря поддержке от четырех недель падения запасов нефти в США. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже сентябрьская WTI выросла на 29 центов, до 49,04 доллара за баррель. Согласно данным FactSet, цены растут четыре... читать дальше
.28 июля 2017 года 09:47
Сохраняем ожидания, что нефть останется в диапазоне 50-53 доллара/баррель в ближайшее время - Промсвязьбанк
"Рост в нефти под конец недели понемногу затухает, 200-дневную среднюю пройти не удалось, на сегодняшнее утро нефть торгуется по 51,4 долл./баррель. Сегодня в фокусе будет статистика по буровым в США. Мы пока сохраняем ожидания, что нефть останется в диапазоне 50-53 доллара/баррель в ближайшее... читать дальше
.28 июля 2017 года 09:40
Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite понизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.27 июля 2017 года 16:51
Американская валюта перешла к восстановлению против основных конкурентов после вчерашних распродаж, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки, похоже, уже "переварили" итоги вчерашнего заседания Федрезерва, которое принесло доллару... читать дальше
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