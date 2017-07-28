Прогнозируем консолидацию курса рубля в диапазоне 58,5-60,5 руб. за доллар - Промсвязьбанк

"По итогам сегодняшнего заседания Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9,0%, выделяя в качестве инфляционного риска приостановление снижения инфляционных ожиданий населения. Вместе с тем тональность пресс-релиза была достаточно мягкой, а сигнал о том, что Банк России "видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года" сохранился. В связи с этим мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 б.п. на следующем заседании 15 сентября и сохраняем прогноз 8,5% на конец года. Решение ЦБ было ожидаемым, и рынки на него не отреагировали. В ближайшие недели прогнозируем стабилизацию доходностей ОФЗ в интервале 7,8-8,1% и консолидацию курса рубля в диапазоне 58,5-60,5 руб. за доллар", - указывает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.