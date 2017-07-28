По индексу ММВБ возможно дальнейшее снижение - "Открытие Брокер"

"Индекс ММВБ вновь рискует закрыть день ниже 1920 пунктов, что существенно ухудшает техническую картину, открывая путь к дальнейшему снижению. Между тем главным поводом для негативного сценария остаётся политика. Американский Сенат проголосовал за новые ограничения для РФ, на которые Москва ответила предложением сократить штат дипломатической миссии в РФ, а также запретом пользоваться рядом строений. Вполне вероятно, что ситуация эта получит продолжение, пока не станет абсурдной", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.