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28 июля 2017 года 16:26
"Черная полоса" у доллара не заканчивается - eToro
После вчерашней коррекции, вызванной в основном техническими факторами, американская валюта снова продается по всему спектру рынка, указывает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Игроки продолжают разочаровываться в долларе на фоне политических проблем в Вашингтоне, слабой статистики и неуверенности ФРС. Что касается макроданных, с этого фронта пришел новый негатив. Согласно предварительной оценке, во втором квартале ВВП США ускорил рост до 2,6% в соответствии с прогнозами против предыдущего значения на уровне 1,4%. Но разочарование пришло от индекса расходов на обеспечение занятости, который составил лишь 0,5%, достигнув минимального за два года значения. Не порадовал и ценовой индекс ВВП, который оказался на уровне 1,0% против ожидавшихся 1,3% и предыдущего результата 2,0%. Еще более резкое падение показал индекс цен расходов на личное потребление, который замедлил рост до 0,3% от 2,2% против прогноза 1,2%. "Несмотря на ускорение темпов экономического роста, беспокойство вызывают ценовые индикаторы, которые указывают на отсутствие инфляционного давления, - подчеркивает эксперт eToro. - Вышедшие сегодня цифры подтверждают уместность позиции регулятора в рамках недавнего заседания. Федрезерв высказался менее уверенно в отношении роста потребительских цен, что было воспринято игроками как сигнал о сомнениях ЦБ в целесообразности еще одного повышения ставки в этом году и готовности экономики к дальнейшему ужесточению политики. В ответ на релизы доллар ускорил падение против основных валют. Реакция валюты подтверждает, что участники рынка сейчас уделяют внимание именно инфляционным сигналам, которые позволяют судить о будущих шагах Центробанка. Впрочем, приличный ВВП несколько сглаживает негатив. Ожидания повышения ставки в декабре, которые и без того составляли около 45%, будут снижаться и далее, подрывая позиции «американца»".
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28 июля 2017 года 15:15
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику и торгуются на максимальных отметках текущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Пока котировки поддерживают приближающиеся к мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться довольно... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:05
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром торгуется без значительных изменений к доллару, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Участники рынка ждут решения Центробанка по ключевой ставке. В пользу российской валюты играют позитивная динамика... читать дальше
.28 июля 2017 года 13:40
Нефть может закрепиться выше $50 за баррель до конца лета, считают аналитики Raiffeisenbank. "В последние дни цены на нефть держатся выше отметки $50 за баррель благодаря заявлениям Саудовской Аравии о сокращении экспорта и снижению запасов в США. Так, Саудовская Аравия объявила об ограничении... читать дальше
.28 июля 2017 года 12:49
"Нефтяные цены выполнили "программу минимум", для дальнейших шагов необходимы новые сигналы. Brent закрепилась выше отметки в $50/bbl после того, как мониторинговый комитет по сделке ОПЕК+ добавил уверенности рынку в части реализации планов по балансировке рынка. Настойчивость ключевых игроков,... читать дальше
.28 июля 2017 года 12:34
Сегодня внимание глобальных инвесторов будет на данные из США – первой оценки ВВП страны за 2 квартал (в 15:30 мск). Ожидаются довольно сильные цифры (рост на 2,6%), подтверждение которых может привести к движению доходности UST несколько вверх. Соответственно, указывает аналитик Промсвязьбанка... читать дальше
.28 июля 2017 года 10:40
"Участники рынка нефти продолжают оценивать перспективы восстановления спроса и предложения на рынке, и теперь, когда актив уже три дня торгуется над уровнем 50, можно говорить о полноценном перепозиционировании игроков, у которых появилась надежда на возвращение актива в более высокий диапазон. С... читать дальше
.28 июля 2017 года 10:23
"Цены на нефть в четверг переписали очередной двухмесячный максимум благодаря поддержке от четырех недель падения запасов нефти в США. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже сентябрьская WTI выросла на 29 центов, до 49,04 доллара за баррель. Согласно данным FactSet, цены растут четыре... читать дальше
.28 июля 2017 года 09:47
Сохраняем ожидания, что нефть останется в диапазоне 50-53 доллара/баррель в ближайшее время - Промсвязьбанк
"Рост в нефти под конец недели понемногу затухает, 200-дневную среднюю пройти не удалось, на сегодняшнее утро нефть торгуется по 51,4 долл./баррель. Сегодня в фокусе будет статистика по буровым в США. Мы пока сохраняем ожидания, что нефть останется в диапазоне 50-53 доллара/баррель в ближайшее... читать дальше
.28 июля 2017 года 09:40
Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite понизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.27 июля 2017 года 16:51
Американская валюта перешла к восстановлению против основных конкурентов после вчерашних распродаж, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки, похоже, уже "переварили" итоги вчерашнего заседания Федрезерва, которое принесло доллару... читать дальше
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