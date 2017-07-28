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28 июля 2017 года 16:15
Во второй половине пятничной торговой сессии снижение российских индексов акций продолжится - Dukascopy Bank SA
"В пятницу усиление политической напряженности, связанное с утверждением сенатом США нового пакета антироссийских санкций и ответное решением МИДа РФ сократить число находящихся в России американских дипломатических сотрудников, повлекло за собой снижение российских индексов акций. Несмотря на рост цен на нефть, индекс ММВБ в первую половину торговой сессии снизился на 1,5% до 1915 пунктов, а индекс РТС потерял 1,46%, опустившись до 1015,89 пунктов. При этом, надо отметить, что стоимость нефтяных контрактов марки Brent сегодня достигла максимальных значений с начала лета и составила $51,8 за баррель. На этом противоречивом фоне курс рубля относительно доллара в первую половину дня колебался у отметки 59,4 руб./долл. Во второй половине пятничной торговой сессии вероятнее всего снижение российских индексов акций продолжится", - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
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28 июля 2017 года 15:15
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику и торгуются на максимальных отметках текущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Пока котировки поддерживают приближающиеся к мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться довольно... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:05
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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.28 июля 2017 года 13:40
Нефть может закрепиться выше $50 за баррель до конца лета, считают аналитики Raiffeisenbank. "В последние дни цены на нефть держатся выше отметки $50 за баррель благодаря заявлениям Саудовской Аравии о сокращении экспорта и снижению запасов в США. Так, Саудовская Аравия объявила об ограничении... читать дальше
.28 июля 2017 года 12:49
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.28 июля 2017 года 12:34
Сегодня внимание глобальных инвесторов будет на данные из США – первой оценки ВВП страны за 2 квартал (в 15:30 мск). Ожидаются довольно сильные цифры (рост на 2,6%), подтверждение которых может привести к движению доходности UST несколько вверх. Соответственно, указывает аналитик Промсвязьбанка... читать дальше
.28 июля 2017 года 10:40
"Участники рынка нефти продолжают оценивать перспективы восстановления спроса и предложения на рынке, и теперь, когда актив уже три дня торгуется над уровнем 50, можно говорить о полноценном перепозиционировании игроков, у которых появилась надежда на возвращение актива в более высокий диапазон. С... читать дальше
.28 июля 2017 года 10:23
"Цены на нефть в четверг переписали очередной двухмесячный максимум благодаря поддержке от четырех недель падения запасов нефти в США. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже сентябрьская WTI выросла на 29 центов, до 49,04 доллара за баррель. Согласно данным FactSet, цены растут четыре... читать дальше
.28 июля 2017 года 09:47
Сохраняем ожидания, что нефть останется в диапазоне 50-53 доллара/баррель в ближайшее время - Промсвязьбанк
"Рост в нефти под конец недели понемногу затухает, 200-дневную среднюю пройти не удалось, на сегодняшнее утро нефть торгуется по 51,4 долл./баррель. Сегодня в фокусе будет статистика по буровым в США. Мы пока сохраняем ожидания, что нефть останется в диапазоне 50-53 доллара/баррель в ближайшее... читать дальше
.28 июля 2017 года 09:40
Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite понизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.27 июля 2017 года 16:51
Американская валюта перешла к восстановлению против основных конкурентов после вчерашних распродаж, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки, похоже, уже "переварили" итоги вчерашнего заседания Федрезерва, которое принесло доллару... читать дальше
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