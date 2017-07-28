Во второй половине пятничной торговой сессии снижение российских индексов акций продолжится - Dukascopy Bank SA

"В пятницу усиление политической напряженности, связанное с утверждением сенатом США нового пакета антироссийских санкций и ответное решением МИДа РФ сократить число находящихся в России американских дипломатических сотрудников, повлекло за собой снижение российских индексов акций. Несмотря на рост цен на нефть, индекс ММВБ в первую половину торговой сессии снизился на 1,5% до 1915 пунктов, а индекс РТС потерял 1,46%, опустившись до 1015,89 пунктов. При этом, надо отметить, что стоимость нефтяных контрактов марки Brent сегодня достигла максимальных значений с начала лета и составила $51,8 за баррель. На этом противоречивом фоне курс рубля относительно доллара в первую половину дня колебался у отметки 59,4 руб./долл. Во второй половине пятничной торговой сессии вероятнее всего снижение российских индексов акций продолжится", - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.