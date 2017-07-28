Ближайший сильный уровень поддержки находится на отметке 59 рублей за доллар - ИК "ФИНАМ"

Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику и торгуются на максимальных отметках текущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Пока котировки поддерживают приближающиеся к мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться довольно существенно, но это будет лишь временный фактор. Плюс есть ещё один важный фактор –обострение ситуации вблизи границ Саудовской Аравии. Сегодня стало известно, что ракета, выпущенная с территории Йемена, была перехвачена в 69 км к югу от саудовской Мекки, сообщило командование арабской коалиции. По предварительным данным, ее запустили шиитские повстанцы-хуситы.

"Российский рубль сегодня торгуется нейтрально, вблизи отметки 59.5 рублей за один американский доллар, - указывает эксперт ИК. - Тут по-прежнему стоит следить за уровнем сопротивления на отметке 61. Если по закрытию дня она не устоит, то цели роста по доллару будут открыты вплоть до отметки 65 рублей. Ближайший сильный уровень поддержки находится на отметке 59 рублей. Заседание российского ЦБ прошло без сюрпризов. Российский регулятор оставил ставку на прежнем уровне, на отметке 9%, при этом дал понять, что шансы на снижение во втором полугодии пока остаются высокими. На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине международных валют продолжает сдавать позиции, и сегодня теряет ещё 2%. Европейская валюта в паре с долларом торгуется на максимумах текущего года, вблизи отметки 1.17. Ждём выхода данных по ВВП США, они могут изменить текущие тенденции на валютном рынке".

В очередной раз в Америке провалилось голосование за отмену текущей реформы здравоохранения. Сенат по-прежнему торпедирует принятый конгрессом новый план реформы. Политическое противостояние уже начинает напрягать инвесторов, поскольку времени для согласования более важных проектов остаётся совсем немного. В связи с этим распродажи за океаном могут начаться в любой день, а слабые отчёты американских компаний могут ещё больше ухудшить ситуацию, предупреждает В. Олейник.