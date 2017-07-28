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28 июля 2017 года 15:15
Ближайший сильный уровень поддержки находится на отметке 59 рублей за доллар - ИК "ФИНАМ"
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику и торгуются на максимальных отметках текущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Пока котировки поддерживают приближающиеся к мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться довольно существенно, но это будет лишь временный фактор. Плюс есть ещё один важный фактор –обострение ситуации вблизи границ Саудовской Аравии. Сегодня стало известно, что ракета, выпущенная с территории Йемена, была перехвачена в 69 км к югу от саудовской Мекки, сообщило командование арабской коалиции. По предварительным данным, ее запустили шиитские повстанцы-хуситы. "Российский рубль сегодня торгуется нейтрально, вблизи отметки 59.5 рублей за один американский доллар, - указывает эксперт ИК. - Тут по-прежнему стоит следить за уровнем сопротивления на отметке 61. Если по закрытию дня она не устоит, то цели роста по доллару будут открыты вплоть до отметки 65 рублей. Ближайший сильный уровень поддержки находится на отметке 59 рублей. Заседание российского ЦБ прошло без сюрпризов. Российский регулятор оставил ставку на прежнем уровне, на отметке 9%, при этом дал понять, что шансы на снижение во втором полугодии пока остаются высокими. На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине международных валют продолжает сдавать позиции, и сегодня теряет ещё 2%. Европейская валюта в паре с долларом торгуется на максимумах текущего года, вблизи отметки 1.17. Ждём выхода данных по ВВП США, они могут изменить текущие тенденции на валютном рынке". В очередной раз в Америке провалилось голосование за отмену текущей реформы здравоохранения. Сенат по-прежнему торпедирует принятый конгрессом новый план реформы. Политическое противостояние уже начинает напрягать инвесторов, поскольку времени для согласования более важных проектов остаётся совсем немного. В связи с этим распродажи за океаном могут начаться в любой день, а слабые отчёты американских компаний могут ещё больше ухудшить ситуацию, предупреждает В. Олейник.
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28 июля 2017 года 14:05
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром торгуется без значительных изменений к доллару, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Участники рынка ждут решения Центробанка по ключевой ставке. В пользу российской валюты играют позитивная динамика... читать дальше
.28 июля 2017 года 13:40
Нефть может закрепиться выше $50 за баррель до конца лета, считают аналитики Raiffeisenbank. "В последние дни цены на нефть держатся выше отметки $50 за баррель благодаря заявлениям Саудовской Аравии о сокращении экспорта и снижению запасов в США. Так, Саудовская Аравия объявила об ограничении... читать дальше
.28 июля 2017 года 12:49
"Нефтяные цены выполнили "программу минимум", для дальнейших шагов необходимы новые сигналы. Brent закрепилась выше отметки в $50/bbl после того, как мониторинговый комитет по сделке ОПЕК+ добавил уверенности рынку в части реализации планов по балансировке рынка. Настойчивость ключевых игроков,... читать дальше
.28 июля 2017 года 12:34
Сегодня внимание глобальных инвесторов будет на данные из США – первой оценки ВВП страны за 2 квартал (в 15:30 мск). Ожидаются довольно сильные цифры (рост на 2,6%), подтверждение которых может привести к движению доходности UST несколько вверх. Соответственно, указывает аналитик Промсвязьбанка... читать дальше
.28 июля 2017 года 10:40
"Участники рынка нефти продолжают оценивать перспективы восстановления спроса и предложения на рынке, и теперь, когда актив уже три дня торгуется над уровнем 50, можно говорить о полноценном перепозиционировании игроков, у которых появилась надежда на возвращение актива в более высокий диапазон. С... читать дальше
.28 июля 2017 года 10:23
"Цены на нефть в четверг переписали очередной двухмесячный максимум благодаря поддержке от четырех недель падения запасов нефти в США. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже сентябрьская WTI выросла на 29 центов, до 49,04 доллара за баррель. Согласно данным FactSet, цены растут четыре... читать дальше
.28 июля 2017 года 09:47
Сохраняем ожидания, что нефть останется в диапазоне 50-53 доллара/баррель в ближайшее время - Промсвязьбанк
"Рост в нефти под конец недели понемногу затухает, 200-дневную среднюю пройти не удалось, на сегодняшнее утро нефть торгуется по 51,4 долл./баррель. Сегодня в фокусе будет статистика по буровым в США. Мы пока сохраняем ожидания, что нефть останется в диапазоне 50-53 доллара/баррель в ближайшее... читать дальше
.28 июля 2017 года 09:40
Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite понизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.27 июля 2017 года 16:51
Американская валюта перешла к восстановлению против основных конкурентов после вчерашних распродаж, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки, похоже, уже "переварили" итоги вчерашнего заседания Федрезерва, которое принесло доллару... читать дальше
.27 июля 2017 года 15:41
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1265-1248, уровни сопротивления – $1270-1280 - "Открытие Брокер"
Сегодня рынки драгоценных металлов показывают рост в результате "мягкого" решения заседания ФРС США, под влиянием которого курс доллара значительно ослабел, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. ФРС США не изменила диапазон процентных ставок, а также сообщила, что... читать дальше
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