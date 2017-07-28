Нефть может закрепиться выше $50 за баррель до конца лета - Raiffeisenbank

Нефть может закрепиться выше $50 за баррель до конца лета, считают аналитики Raiffeisenbank.

"В последние дни цены на нефть держатся выше отметки $50 за баррель благодаря заявлениям Саудовской Аравии о сокращении экспорта и снижению запасов в США. Так, Саудовская Аравия объявила об ограничении объемов экспорта сырой нефти 6,6 млн баррелей в сутки с 1 августа, что на 600 тыс. баррелей в сутки ниже уровня июня. А, по данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти за прошедшую неделю сократились на значительные 7,2 млн баррелей. В то же время, добыча в США упала на 19 тыс. баррелей в сутки, а спрос нефтепереработчиков, напротив, вырос на 166 тыс. баррелей в сутки. Позитив привнесли и ранее опубликованные данные о количестве буровых вышек Baker Hughes, которые второй раз за год показали сокращение. Удержать цены выше $50 должен помочь летний рост спроса на автомобильное топливо. Так, по прогнозам Минэнерго США, к сентябрю мировой спрос на нефть должен увеличиться еще на 550 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньским уровнем. Таким образом, мы считаем, что у цен есть все шансы удержаться вблизи текущих уровней, по крайней мере, до спада автомобильной активности после летнего сезона и вывода части НПЗ на профилактический ремонт в осенний период (снижение спроса на сырую нефть)", - говорится в обзоре.