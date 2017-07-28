Citi поднял рейтинг GDR Магнита до "покупать" и оценку на 13%

Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 2300 рублей до 2600 рублей за штуку, говорится в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Магнита", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет 2331,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2161,9 рубля за штуку.