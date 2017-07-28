До публикации данных ВВП США сегодня вероятна консолидация в российских евробондах - Промсвязьбанк

Сегодня внимание глобальных инвесторов будет на данные из США – первой оценки ВВП страны за 2 квартал (в 15:30 мск). Ожидаются довольно сильные цифры (рост на 2,6%), подтверждение которых может привести к движению доходности UST несколько вверх. Соответственно, указывает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов, можно будет ждать и движения в российских евробондах в рамках сохранения кредитных премий. До публикации статистики инвесторы в российские бумаги, скорее всего, возьмут "паузу", вероятна консолидация.