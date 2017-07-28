Не ожидаем значительных изменений доходностей ОФЗ по итогам дня - Промсвязьбанк

"Полагаем, что дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от сегодняшнего решения ЦБ РФ по ставке (13:30 мск). Благоприятная конъюнктура на сырьевых площадках и оценочное замедление темпов годовой инфляции до 4,2% исходя из последних недельных данных Росстата немного повышают вероятность снижения ключевой ставки на 25 б.п., однако мы по-прежнему рассматриваем ее сохранение на уровне 9% как базовый сценарий. Скорее всего, регулятор предпочтет убедиться, что угроза для достижения цели по инфляции по итогам года не нарастает после ее ускорения до 4,4% в июне, а тренд на снижение инфляционных ожиданий населения, которые в прошлом месяце не изменились, остается устойчивым. С учетом нейтральной динамики котировок ОФЗ за последние 2 недели мы считаем, что консервативное решение ЦБ не вызовет негативной реакции у трейдеров. Если же ставка все же будет снижена на 25 б.п., то доходности среднесрочных бумаг могут опуститься на 8-12 б.п. в ближайшие дни", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.