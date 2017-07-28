"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций ОГК-2 до "продавать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) с "держать" до "продавать" в связи с ростом рыночной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций "ОГК-2", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет 0,40 рубля.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "ОГК-2", основанный на оценках аналитиков 3 инвестиционных банков, составляет 0,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,5 рубля за штуку.