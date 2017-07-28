"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Энел Россия до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с "покупать" до "держать" в связи с ростом рыночной стоимости этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций "Энел Россия", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет 1,35 рубля.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1,29 рубля за штуку.