Индекс ММВБ будет торговаться в коридоре 1935-1945 пунктов - УК "КапиталЪ"

"Мы ожидаем, что в пятницу, 28 июля, оптимизм для российских фондовых индексов со стороны нефтяного рынка может сойти на нет – котировки нефти марки Brent могут скорректироваться с текущих уровней, превышающих $51 за баррель. Давление на российский рынок окажут как ожидание голосования по антироссийским санкциям в Сенате США, так и заседание ЦБ РФ. Совокупность данных факторов оставят индекс ММВБ торговаться в коридоре 1935-1945 пунктов и могут не позволить индексу подняться выше отметки в 1950. Прогноз диапазона индекса РТС на завтра: 1020-1030 пунктов", - указывает аналитик УК "КапиталЪ" Оксана Мустяца.