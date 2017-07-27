В пятницу индекс ММВБ может повыситься до 1944 пунктов, индекс РТС - до 1044 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"

"Индекс ММВБ в четверг находился в "зеленой" зоне на фоне новых максимумов индексов США: 21790 пунктов по DJIA и 2484 пункта по S&P. К 17:20 мск индекс ММВБ повышался до 1939,88 пункта (+0,35%), индекс РТС рос до 1028,34 пункта (+0,76%). В пятницу индекс ММВБ может повыситься до 1944 пунктов, индекс РТС - до 1044 пунктов при укреплении рубля на 0,35% на фоне роста мировых фондовых индексов к новым абсолютным вершинам под воздействием позитивной отчетности крупнейших компаний и сокращения капиталовложений некоторых нефтедобытчиков США", – отмечает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.