Потенциал роста рынка акций ограничен - УК "Райффайзен Капитал"

"В четверг, 27 июля, российский рынок продолжает незначительно подрастать. ММВБ прибавляет 0,4%, в то время как РТС – 0,6% (за счет укрепления курса рубля на 0,2%). Безусловно, отечественные активы сегодня растут вслед за остальными развивающимися рынками, на фоне "голубиной" риторики ФРС на вчерашнем заседании. Также стоит отметить, что отечественный рынок с запозданием реагирует на ралли в нефтяных котировках в начале недели на фоне обещаний представителей ОПЕК продолжать сокращение добычи, а также отчете Минэнерго, отразившем сокращение запасов на 7,2 млн баррелей на прошлой неделе. Безусловно, тот факт, что Нижняя палата одобрила законопроект по ужесточению санкций, и, вероятно, до конца июля Сенат тоже проголосует по нему, после чего документ окажется на столе у президента, оказывает давление на российский рынок и ограничивает потенциал роста даже при остальных положительных драйверах", - отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.