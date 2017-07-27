Рубль будет торговаться на отрезке 58,90-59,90 за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Российская валюта с утра торгуется в районе отметки 59,40 руб./доллар в условиях глобального ослабления доллара и позитивной динамики нефтяных котировок. Однако новости о возможном ужесточении санкций против Москвы оказывают давление на рубль. "Черное золото" отреагировало ростом на сообщение американского Управления энергетической информации (EIA) о снижении недельных запасов в стране на 7,21 млн баррелей (до 483,42 млн баррелей). Также оптимизма инвесторам добавили заявления представителей Саудовской Аравии и Нигерии о готовности сократить экспорт и добычу нефти. Наконец, рынки не оставили без внимания корректировку долгосрочных планов ряда крупных сланцевых компаний в США. В то же время политическая неопределенность, связанная с перспективой введения Вашингтоном очередной порции антироссийских санкций, продолжает тревожить игроков. Сенат должен принять соответствующий законопроект до конца недели, после чего документ отправится на подпись Дональду Трампу. Есть вероятность, что решение спровоцирует уход многих иностранных инвесторов с российского рынка. Чтобы нейтрализовать влияние фактора и стабилизировать курс, ЦБ РФ, скорее всего, не будет снижать процентную ставку на ближайшем заседании. Ожидаемый торговый диапазон составляет 58,90-59,90 руб./доллар", - комментирует ситуацию руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.