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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль будет торговаться на отрезке 58,90-59,90 за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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27 июля 2017 года 14:41
Рубль будет торговаться на отрезке 58,90-59,90 за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Российская валюта с утра торгуется в районе отметки 59,40 руб./доллар в условиях глобального ослабления доллара и позитивной динамики нефтяных котировок. Однако новости о возможном ужесточении санкций против Москвы оказывают давление на рубль. "Черное золото" отреагировало ростом на сообщение американского Управления энергетической информации (EIA) о снижении недельных запасов в стране на 7,21 млн баррелей (до 483,42 млн баррелей). Также оптимизма инвесторам добавили заявления представителей Саудовской Аравии и Нигерии о готовности сократить экспорт и добычу нефти. Наконец, рынки не оставили без внимания корректировку долгосрочных планов ряда крупных сланцевых компаний в США. В то же время политическая неопределенность, связанная с перспективой введения Вашингтоном очередной порции антироссийских санкций, продолжает тревожить игроков. Сенат должен принять соответствующий законопроект до конца недели, после чего документ отправится на подпись Дональду Трампу. Есть вероятность, что решение спровоцирует уход многих иностранных инвесторов с российского рынка. Чтобы нейтрализовать влияние фактора и стабилизировать курс, ЦБ РФ, скорее всего, не будет снижать процентную ставку на ближайшем заседании. Ожидаемый торговый диапазон составляет 58,90-59,90 руб./доллар", - комментирует ситуацию руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
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27 июля 2017 года 15:41
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1265-1248, уровни сопротивления – $1270-1280 - "Открытие Брокер"
Сегодня рынки драгоценных металлов показывают рост в результате "мягкого" решения заседания ФРС США, под влиянием которого курс доллара значительно ослабел, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. ФРС США не изменила диапазон процентных ставок, а также сообщила, что... читать дальше
.27 июля 2017 года 11:14
"Сохранив ставку и пообещав "относительно скорое" начало сокращения баланса, FOMC усилил градус своей обеспокоенности инфляционными тенденциями. Это подтверждает обеспокоенность Йеллен замедляющейся инфляцией, которая в июле спровоцировала волну снижения и отняла у доллара 5%. Более широкий тренд... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:50
Рынок акций США вырос в среду и обновил исторические максимумы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.27 июля 2017 года 09:43
Можно рассчитывать на рост в направлении $54-54,50 и $52 за баррель Brent и WTI соответственно - TeleTrade
Вечерние данные от Минэнерго США указали на снижение запасов нефти на 7,21 млн баррелей; на сокращение запасов бензина на 1,02 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,85 млн баррелей. После публикации этих данных эталонные марки Brent и WTI поднялись к уровням $51 и $49 за баррель... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:36
На рынке "черного золота" по-прежнему преобладают оптимистичные настроения. Однако в среду котировки Brent решили "сделать паузу" и в течение дня демонстрировали небольшие коррективные сигналы, но удержались над уровнем 50 и к концу дня нашли в себе силы обосноваться на отметке 51. В моменте актив... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:02
"В среду цены на нефть отреагировали ощутимым ростом на выход недельного отчета по объемам запасов нефти в США от Управления по энергетической информации (EIA) при Министерстве энергетики США. Падение объемов запасов нефти в США за прошлую неделю превысило ожидания (-7,2 млн баррелей за неделю по... читать дальше
.26 июля 2017 года 17:56
"Цены на нефть марки Brent тестируют отметку в $50 за баррель. Поддержку рынок получает от данных по запасам нефти в США. Снижение запасов ниже уровней 2016 года является хорошим сигналом для инвесторов, ведь это было основной целью участников соглашения ОПЕК+. Причем это происходит на фоне роста... читать дальше
.26 июля 2017 года 17:25
"Сегодня американская валюта демонстрирует невнятную динамику. Игроки не торопятся с покупками. USD не ждет, что сегодня Федрезерв объявит о начале сокращения баланса, это произойдет скорее на сентябрьском заседании. Скорее всего, регулятор оставит оценку экономических перспектив неизменной, но... читать дальше
.26 июля 2017 года 13:17
"Накануне доллар локально ослаб до уровня 1,17 после информации об итогах первого размещения еврооблигаций Греции после 2014 года с доходностью 4,65%. В дальнейшем поддержку доллару оказали позитивные данные по индексу доверия потребителей (121 пункт по сравнению со 116 месяцем ранее). Сегодняшние... читать дальше
.26 июля 2017 года 12:54
"Рынок нефти находится на подъеме с тех пор, как мониторинговая встреча по сделке ОПЕК+ достаточно оптимистично оценила перспективы сделки и выразила уверенность в единстве подхода к балансировке рынка, более того, своего рода "вишенкой на торте" стала идея контролировать экспортные данные. Однако... читать дальше
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