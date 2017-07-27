Новые санкции США, отток средств нерезидентов и сезонность не играют в пользу рубля - "Аналитика Онлайн"

"Курс доллара на ММВБ снизился в четверг до 59 рублей 40 копеек, евро упало до 69 рублей 60 копеек. Июль, скорее всего, мы закончим ниже 60 рублей за доллар. Однако в перспективы дальнейшего роста нефти сейчас верится довольно трудно, а это сейчас - единственный позитивный фактор для российской валюты. Новые санкции США, отток средств нерезидентов, сезонность не играют в пользу рубля. Так что мы по-прежнему будем держаться прогноза 62-63 рубля за доллар в перспективе текущего лета", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.