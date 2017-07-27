Ориентир по паре USD/RUB - 59,0-60,5 - "Нордеа Банк"

"По нашим оценкам, в текущем виде ужесточение санкций не несет в себе существенных рисков для рубля, так как их потенциальный эффект для платежного баланса ограничен и заключается в сокращении притока иностранных инвестиций в пределах 10 млрд долларов. В то же время при распространении санкционного режима на российский суверенный долг (в текущем виде законопроект предполагает лишь подготовку в течение полугода анализа эффектов применения санкций к суверенным заимствованиям) последствия для рубля могут быть более существенными (ослабление на 1,5-2 рубля). Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB - 59,0-60,5", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.