Появления поводов для снижения рубля в ближайшие дни не предвидится - Банк "Зенит"

Рубль сдержанно реагирует на уже вполне реальную перспективу введения в действие нового пакета санкций со стороны США. Тем не менее, перечень ограничительных мер значительно мягче, поэтому прямого влияния на рубль они не оказывают. Рубль движется в рамках средней динамики высокодоходных валют, слабо отыгрывая повышение нефтяных цен. Судя по динамике рублевых активов, массового исхода нерезидентов с российских площадок пока также не наблюдается. Налоговый период практически завершил свое влияние на российскую валюту, однако появления поводов для снижения рубля в ближайшие дни не предвидится, отмечают аналитики Банка "Зенит".