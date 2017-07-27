На горизонте ближайшего месяца валюты развивающихся стран, включая рубль, обещают пользоваться спросом - Росбанк

"Мировые валютные рынки входят в период августовского затишья в условиях отсутствия очевидной агрессии в риторике как ФРС, так и ЕЦБ и при отсутствии ясности в части реформ, которые могли бы ускорить рост американской экономики. Как следствие, на горизонте ближайшего месяца валюты развивающихся стран (включая рубль) обещают пользоваться спросом, а давление на доллар США, вероятно, сохранится. Индекс DXY сейчас находится на уровнях мая-июня 2016 года, когда целевой диапазон для ставки Fed Funds составлял 0,25-0,50% годовых (против 1-1,25% сейчас)", - отмечают специалисты Росбанка.