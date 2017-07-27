FTSE не будет вводить ограничений в индексах EM для неголосующих акций по итогам опроса - "ВТБ Капитал"

Индексный провайдер FTSE принял решение не вводить ограничений в индексах EM (развивающиеся рынки) для неголосующих акций по итогам опроса среди инвесторов, говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Как отмечает эксперт, данное решение позитивно для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF), так как убирает потенциальный риск исключения этих бумаг из индексов FTSE. "Около $150 млн инвестированы в привилегированные акции "Транснефти" через фонды Vanguard ETF, для которых All-World Index, рассчитываемый FTSE, является бенчмарком", - пишет И.Питерский.