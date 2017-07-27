Сегодня индекс РТС может вырасти лишь в пределах 1% - Алор Брокер

"Несмотря на дорогую нефть и рост западных акций, отечественный фондовый рынок остается под давлением из-за нового пакета антироссийских санкций со стороны США. Сегодня индекс РТС может вырасти лишь в пределах 1%. На динамику торгов будут влиять данные по заказам на товары длительного пользования в США, которые выходят в 15:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "МТС" и "Магнита", по ним сформировался восходящий ценовой тренд, а их эмитенты ориентированы на внутренний спрос, что актуально в условиях санкций", - отмечает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.