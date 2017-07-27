Видим потенциал для возврата к отметке 1950 пунктов ММВБ и 1040 пунктов РТС - Промсвязьбанк

"Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон. Рост цен на нефть замедлился на подступах к отметке 51 доллар/баррель, а курс USD/RUB запоздало отреагировал на произошедшее закрепление Brent выше 50 и новый виток роста евро против доллара. На этом фоне сегодня мы видим предпосылки для заметного роста индекса РТС, а динамика индекса ММВБ может сдерживаться укреплением рубля. Таким образом, по итогам сессии мы видим потенциал для возврата к отметке 1950 пунктов ММВБ и 1040 пунктов РТС", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.