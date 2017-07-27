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27 июля 2017 года 09:58
На открытии возможен рост акций - ИК "Атон"
Аналитики ИК "Атон" прогнозируют, что в четверг российский рынок акций откроется небольшим повышением - около 0,5%.
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27 июля 2017 года 15:41
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1265-1248, уровни сопротивления – $1270-1280 - "Открытие Брокер"
Сегодня рынки драгоценных металлов показывают рост в результате "мягкого" решения заседания ФРС США, под влиянием которого курс доллара значительно ослабел, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. ФРС США не изменила диапазон процентных ставок, а также сообщила, что... читать дальше
.27 июля 2017 года 11:14
"Сохранив ставку и пообещав "относительно скорое" начало сокращения баланса, FOMC усилил градус своей обеспокоенности инфляционными тенденциями. Это подтверждает обеспокоенность Йеллен замедляющейся инфляцией, которая в июле спровоцировала волну снижения и отняла у доллара 5%. Более широкий тренд... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:50
Рынок акций США вырос в среду и обновил исторические максимумы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.27 июля 2017 года 09:43
Можно рассчитывать на рост в направлении $54-54,50 и $52 за баррель Brent и WTI соответственно - TeleTrade
Вечерние данные от Минэнерго США указали на снижение запасов нефти на 7,21 млн баррелей; на сокращение запасов бензина на 1,02 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,85 млн баррелей. После публикации этих данных эталонные марки Brent и WTI поднялись к уровням $51 и $49 за баррель... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:36
На рынке "черного золота" по-прежнему преобладают оптимистичные настроения. Однако в среду котировки Brent решили "сделать паузу" и в течение дня демонстрировали небольшие коррективные сигналы, но удержались над уровнем 50 и к концу дня нашли в себе силы обосноваться на отметке 51. В моменте актив... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:02
"В среду цены на нефть отреагировали ощутимым ростом на выход недельного отчета по объемам запасов нефти в США от Управления по энергетической информации (EIA) при Министерстве энергетики США. Падение объемов запасов нефти в США за прошлую неделю превысило ожидания (-7,2 млн баррелей за неделю по... читать дальше
.26 июля 2017 года 17:56
"Цены на нефть марки Brent тестируют отметку в $50 за баррель. Поддержку рынок получает от данных по запасам нефти в США. Снижение запасов ниже уровней 2016 года является хорошим сигналом для инвесторов, ведь это было основной целью участников соглашения ОПЕК+. Причем это происходит на фоне роста... читать дальше
.26 июля 2017 года 17:25
"Сегодня американская валюта демонстрирует невнятную динамику. Игроки не торопятся с покупками. USD не ждет, что сегодня Федрезерв объявит о начале сокращения баланса, это произойдет скорее на сентябрьском заседании. Скорее всего, регулятор оставит оценку экономических перспектив неизменной, но... читать дальше
.26 июля 2017 года 13:17
"Накануне доллар локально ослаб до уровня 1,17 после информации об итогах первого размещения еврооблигаций Греции после 2014 года с доходностью 4,65%. В дальнейшем поддержку доллару оказали позитивные данные по индексу доверия потребителей (121 пункт по сравнению со 116 месяцем ранее). Сегодняшние... читать дальше
.26 июля 2017 года 12:54
"Рынок нефти находится на подъеме с тех пор, как мониторинговая встреча по сделке ОПЕК+ достаточно оптимистично оценила перспективы сделки и выразила уверенность в единстве подхода к балансировке рынка, более того, своего рода "вишенкой на торте" стала идея контролировать экспортные данные. Однако... читать дальше
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