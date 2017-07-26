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26 июля 2017 года 18:40
ОБЗОР: Инвесторы долгового рынка готовы к паузе ЦБ РФ в смягчении ДКП
Банк России на заседании в пятницу, 28 июля, сохранит ключевую ставку на текущем уровне, полагают участники долгового рынка, опрошенные "Интерфаксом". Инвесторы ожидают паузу в смягчении Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) и не закладывают в цены снижение ключевой ставки, как перед предыдущими несколькими заседаниями ЦБ. Долговой рынок сейчас гораздо более чувствителен к напряженному внешнему фону - это ожидаемое введение очередного пакета антироссийских санкций, что уже привело к оттоку инвесторов из ОФЗ. Сейчас ключевая ставка составляет 9% годовых, по итогам заседания совета директоров ЦБ в июне она была снижена на 0,25 п.п., в апреле - снижена на 0,50 п.п., в марте - на 0,25 п.п. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в середине июля заявляла, что совет директоров ЦБ на заседании 28 июля не будет рассматривать возможность повышения ключевой ставки, несмотря на рост инфляции в июне. При этом она отметила, что регулятор не планирует давать рынку перед заседанием какие-либо ориентиры о направлении изменения ставки. СТАВКА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ Участники долгового рынка впервые за долгое время оказались единодушны в своем мнении относительно решения Банка России по ставке и не прогнозируют ее изменения. "Я ожидаю, что ЦБ не изменит ключевую ставку и возьмет паузу в смягчении ДКП до сентября. В пользу такого решения говорят несколько факторов. Во-первых, это ускорившаяся инфляция - как по причине высоких цен на плодоовощную продукцию из-за плохих погодных условий, так и по причине роста тарифов на ЖКХ с начала июля", - отметил гендиректор УК "Спутник - управление капиталом" Александр Лосев. "Для регулятора определяющим при принятии решения по ставке является динамика инфляции, а в июне-июле темпы роста потребительских цен превышали майский показатель", - соглашается управляющий активами УК "Регион эссет менеджмент" Алексей Скабалланович. По его словам, "пока ЦБ не убедится, что ускорение в последние месяцы носит временный характер, дальнейшего понижения ставки ожидать не стоит". Движение на долговом рынке в последнее время свидетельствует об отсутствии у участников рынка ожиданий снижения ставки ЦБ, подчеркивает А.Скабалланович. О высокой вероятности паузы в текущем цикле снижения ставок свидетельствует и отсутствие сигналов от представителей ЦБ о возможности смягчения ДКП в эту пятницу, отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Роман Насонов. Он напоминает, что перед двумя последними заседаниями глава ЦБ Э.Набиуллина озвучивала намерения о снижении ключевой ставки на 25-50 б.п. В пользу решения о сохранении ставки также говорят нестабильность нефтяных цен и готовящиеся жесткие санкции США против России, степень влияния которых на курс рубля и на экономику страны пока не ясны, говорит А.Лосев из компании "Спутник - управление капиталом". СВЕРТЫВАНИЕ РАЛЛИ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ Инвесторы также единодушны в том, что более существенное влияние на долговой рынок сейчас оказывает неблагоприятный внешний фон, и прежде всего ожидаемое введение Западом новых санкций в отношении РФ. "В последние две недели иностранные участники уже активно выходили из ОФЗ и рубля. Санкции, очевидно, снизят приток иностранных участников на рынок, однако мы не ожидаем немедленных массовых продаж и бегства инвесторов, уже вложившихся в ОФЗ", - отметил портфельный управляющий УК "Капиталъ" Дмитрий Постоленко. Риск введения санкций и сокращение покупок нерезидентами ОФЗ на фоне сезонного снижения сальдо счета текущих операций может транслироваться в ослабление рубля, отмечает аналитик по долговому рынку Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, если Банк России возьмет паузу в смягчении ДКП, то возможна некоторая коррекция в краткосрочных выпусках ОФЗ. При этом возможность усиления санкций на горизонте полугода, вероятно, приведет к тому, что столь масштабного ралли, которое наблюдалось в первом полугодии, в секторе ОФЗ и рубле не повторится, полагает Д.Постоленко из УК "Капиталъ". ЛЕТНЕЕ ЗАТИШЬЕ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ "В целом, я думаю, что летний период окажется спокойным для долгового рынка и существенных колебаний на нем не произойдет", - говорит А.Лосев. Первичный долговой рынок уже переживает период затишья, и решение ЦБ вряд ли изменит ситуацию. "Что касается первичного долгового рынка, то сразу несколько факторов способствуют низкой активности эмитентов. Это традиционное летнее затишье, коррекция на развивающихся рынках, санкции, а также рейтинговая реформа в России и ужесточение требований к листингу", - отметил Д.Постоленко. "Активность на первичном рынке в ближайшие недели, скорее всего, останется низкой при любом сценарии из-за потребности компаний в получении рейтингов от российских агентств после вступления в силу новых указаний ЦБ, а также из-за сезона отпусков", - согласен Р.Насонов из Промсвязьбанка.
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