.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  ОБЗОР: Инвесторы долгового рынка готовы к паузе ЦБ РФ в смягчении ДКП
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
26 июля 2017 года 18:40

ОБЗОР: Инвесторы долгового рынка готовы к паузе ЦБ РФ в смягчении ДКП

Банк России на заседании в пятницу, 28 июля, сохранит ключевую ставку на текущем уровне, полагают участники долгового рынка, опрошенные "Интерфаксом".

Инвесторы ожидают паузу в смягчении Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) и не закладывают в цены снижение ключевой ставки, как перед предыдущими несколькими заседаниями ЦБ. Долговой рынок сейчас гораздо более чувствителен к напряженному внешнему фону - это ожидаемое введение очередного пакета антироссийских санкций, что уже привело к оттоку инвесторов из ОФЗ.

Сейчас ключевая ставка составляет 9% годовых, по итогам заседания совета директоров ЦБ в июне она была снижена на 0,25 п.п., в апреле - снижена на 0,50 п.п., в марте - на 0,25 п.п.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в середине июля заявляла, что совет директоров ЦБ на заседании 28 июля не будет рассматривать возможность повышения ключевой ставки, несмотря на рост инфляции в июне. При этом она отметила, что регулятор не планирует давать рынку перед заседанием какие-либо ориентиры о направлении изменения ставки.

СТАВКА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Участники долгового рынка впервые за долгое время оказались единодушны в своем мнении относительно решения Банка России по ставке и не прогнозируют ее изменения.

"Я ожидаю, что ЦБ не изменит ключевую ставку и возьмет паузу в смягчении ДКП до сентября. В пользу такого решения говорят несколько факторов. Во-первых, это ускорившаяся инфляция - как по причине высоких цен на плодоовощную продукцию из-за плохих погодных условий, так и по причине роста тарифов на ЖКХ с начала июля", - отметил гендиректор УК "Спутник - управление капиталом" Александр Лосев.

"Для регулятора определяющим при принятии решения по ставке является динамика инфляции, а в июне-июле темпы роста потребительских цен превышали майский показатель", - соглашается управляющий активами УК "Регион эссет менеджмент" Алексей Скабалланович. По его словам, "пока ЦБ не убедится, что ускорение в последние месяцы носит временный характер, дальнейшего понижения ставки ожидать не стоит".

Движение на долговом рынке в последнее время свидетельствует об отсутствии у участников рынка ожиданий снижения ставки ЦБ, подчеркивает А.Скабалланович.

О высокой вероятности паузы в текущем цикле снижения ставок свидетельствует и отсутствие сигналов от представителей ЦБ о возможности смягчения ДКП в эту пятницу, отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Роман Насонов. Он напоминает, что перед двумя последними заседаниями глава ЦБ Э.Набиуллина озвучивала намерения о снижении ключевой ставки на 25-50 б.п.

В пользу решения о сохранении ставки также говорят нестабильность нефтяных цен и готовящиеся жесткие санкции США против России, степень влияния которых на курс рубля и на экономику страны пока не ясны, говорит А.Лосев из компании "Спутник - управление капиталом".

СВЕРТЫВАНИЕ РАЛЛИ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ

Инвесторы также единодушны в том, что более существенное влияние на долговой рынок сейчас оказывает неблагоприятный внешний фон, и прежде всего ожидаемое введение Западом новых санкций в отношении РФ.

"В последние две недели иностранные участники уже активно выходили из ОФЗ и рубля. Санкции, очевидно, снизят приток иностранных участников на рынок, однако мы не ожидаем немедленных массовых продаж и бегства инвесторов, уже вложившихся в ОФЗ", - отметил портфельный управляющий УК "Капиталъ" Дмитрий Постоленко.

Риск введения санкций и сокращение покупок нерезидентами ОФЗ на фоне сезонного снижения сальдо счета текущих операций может транслироваться в ослабление рубля, отмечает аналитик по долговому рынку Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, если Банк России возьмет паузу в смягчении ДКП, то возможна некоторая коррекция в краткосрочных выпусках ОФЗ.

При этом возможность усиления санкций на горизонте полугода, вероятно, приведет к тому, что столь масштабного ралли, которое наблюдалось в первом полугодии, в секторе ОФЗ и рубле не повторится, полагает Д.Постоленко из УК "Капиталъ".

ЛЕТНЕЕ ЗАТИШЬЕ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

"В целом, я думаю, что летний период окажется спокойным для долгового рынка и существенных колебаний на нем не произойдет", - говорит А.Лосев.

Первичный долговой рынок уже переживает период затишья, и решение ЦБ вряд ли изменит ситуацию.

"Что касается первичного долгового рынка, то сразу несколько факторов способствуют низкой активности эмитентов. Это традиционное летнее затишье, коррекция на развивающихся рынках, санкции, а также рейтинговая реформа в России и ужесточение требований к листингу", - отметил Д.Постоленко.

"Активность на первичном рынке в ближайшие недели, скорее всего, останется низкой при любом сценарии из-за потребности компаний в получении рейтингов от российских агентств после вступления в силу новых указаний ЦБ, а также из-за сезона отпусков", - согласен Р.Насонов из Промсвязьбанка.

Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
26 июля 2017 года 17:56
На второе полугодие ожидаем среднюю цену на уровне в $48 за баррель Brent - УК "Альфа-Капитал"
"Цены на нефть марки Brent тестируют отметку в $50 за баррель. Поддержку рынок получает от данных по запасам нефти в США. Снижение запасов ниже уровней 2016 года является хорошим сигналом для инвесторов, ведь это было основной целью участников соглашения ОПЕК+. Причем это происходит на фоне роста...    читать дальше
.
26 июля 2017 года 17:25
Доллар не ждет "ястребиных" сюрпризов от Федрезерва - eToro
"Сегодня американская валюта демонстрирует невнятную динамику. Игроки не торопятся с покупками. USD не ждет, что сегодня Федрезерв объявит о начале сокращения баланса, это произойдет скорее на сентябрьском заседании. Скорее всего, регулятор оставит оценку экономических перспектив неизменной, но...    читать дальше
.
26 июля 2017 года 13:17
Краткосрочно EUR/USD будет в диапазоне 1,154-1,174 - "Нордеа Банк"
"Накануне доллар локально ослаб до уровня 1,17 после информации об итогах первого размещения еврооблигаций Греции после 2014 года с доходностью 4,65%. В дальнейшем поддержку доллару оказали позитивные данные по индексу доверия потребителей (121 пункт по сравнению со 116 месяцем ранее). Сегодняшние...    читать дальше
.
26 июля 2017 года 12:54
Краткосрочные ориентиры по Brent смещаются на $49-51 - "Нордеа Банк"
"Рынок нефти находится на подъеме с тех пор, как мониторинговая встреча по сделке ОПЕК+ достаточно оптимистично оценила перспективы сделки и выразила уверенность в единстве подхода к балансировке рынка, более того, своего рода "вишенкой на торте" стала идея контролировать экспортные данные. Однако...    читать дальше
.
26 июля 2017 года 10:37
Еще одна неделя роста нефтепроизводства в Штатах вполне способна вернуть актив ниже отметки $50 за баррель - AMarkets
"Котировки нефти марки Brent во вторник смогли прорваться выше сопротивления $50 за баррель. Участники рынка полагают, что основной вклад в укрепление стоимостных позиций нефти внесли надежды на ребалансировку рынка углеводородов, подкрепленные новыми обещаниями от Саудовской Аравии и Нигерии...    читать дальше
.
26 июля 2017 года 10:04
Для продолжения ралли нефтяных цен потребуется не только внушительное падение запасов, но и снижение объемов производства - eToro
Во вторник нефть сорта Brent ускорила подъем и продемонстрировала настоящее ралли, набрав за день около 4%. Котировки с момента открытия в ходе внутридневных торгов умудрились "пронзить" сразу три психологических уровня, правда, подтвердить пробой отметки 51 не отважились, констатирует...    читать дальше
.
26 июля 2017 года 09:45
Нефть будет пытаться проторговать уровень 50,5 доллара/баррель - Промсвязьбанк
"Нефть хорошо выросла вчера, несмотря на то, что мониторинговый комитет ОПЕК+ ограничился лишь словесными комментариями, которые ранее особого эффекта не имели. Тем не менее, новости о планах Саудовской Аравии снизить экспорт на 1 млн барр. (до 6,6 млн барр./день) сыграли в плюс нефти, в течение...    читать дальше
.
26 июля 2017 года 09:27
Цена Brent выросла до $50,59 за баррель
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в среду. Цены на нефть продолжают расти в среду.    читать дальше
.
25 июля 2017 года 18:49
Следующей целью по EUR/USD может стать отметка 1,1720 - ГК "Форекс Клуб"
"EUR/USD добралась до максимума, невиданного с августа 2015 года, причем для повода используется любое подходящее событие. В этот раз отлично сработала слабость доллара. Днем стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг Филадельфии США резко обвалился до 23,4 против 33,6 ранее. А...    читать дальше
.
25 июля 2017 года 17:16
Котировки евро достигли поставленной цели - eToro
Доллар продолжает продаваться против основных валют, хотя заметно укрепляется в паре с иеной на фоне возросшего интереса к риску в условиях роста цен на нефть и позитивной корпоративной отчетности в США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.