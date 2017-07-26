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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  USD/RUB может "скатиться" к 59 в течение ближайших суток - ГК "Форекс Клуб"
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26 июля 2017 года 18:58

USD/RUB может "скатиться" к 59 в течение ближайших суток - ГК "Форекс Клуб"

"Если Brent сможет закрепиться выше 50 долларов/баррель, это скажет о потенциале роста рубля. Вчерашние данные Американского института нефти порадовали: запасы сократились на 10,2 млн баррелей. Сегодня отчет Минэнерго США показал снижение объемов сразу на 7,2 млн против прогноза -2,6 млн баррелей. Пока все складывается для дальнейшего роста Brent, а с ней и рубля. USD/RUB может "скатиться" к 59 в течение ближайших суток", полагает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.

Опубликовано: /ФК "Форекс Клуб"/
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