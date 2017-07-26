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26 июля 2017 года 17:56
На второе полугодие ожидаем среднюю цену на уровне в $48 за баррель Brent - УК "Альфа-Капитал"
"Цены на нефть марки Brent тестируют отметку в $50 за баррель. Поддержку рынок получает от данных по запасам нефти в США. Снижение запасов ниже уровней 2016 года является хорошим сигналом для инвесторов, ведь это было основной целью участников соглашения ОПЕК+. Причем это происходит на фоне роста добычи нефти в США до 9,43 млн баррелей в день. Рост добычи отмечается не только в США, но и в Канаде и Бразилии. Не менее сильным фактором являются итоги встречи ОПЕК+ в Санкт-Петербурге. Квоты и их распределение осталось без изменения, но важнее были разговоры о потенциальном контроле экспорта. Данный момент является ключевым, ведь снижение экспорта было медленнее, чем объемов добычи нефти. Второе полугодие может привнести свои негативные сюрпризы. Добыча в странах вне соглашения продолжит расти по инерции, что будет оказывать всё большее давление на цены. Впрочем, сейчас мы наблюдаем стабилизацию количества активных буровых установок, а это негативно сказывается на ожиданиях по росту объемов добычи. Но тут стоит учитывать бурный рост количества пробуренных, но не освоенных скважин, а они могут привести к продолжению роста добычи в США при снижении количества действующих буровых установок. В целом на второе полугодие мы ожидаем среднюю цену на уровне в $48 за баррель", - указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.
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26 июля 2017 года 17:25
"Сегодня американская валюта демонстрирует невнятную динамику. Игроки не торопятся с покупками. USD не ждет, что сегодня Федрезерв объявит о начале сокращения баланса, это произойдет скорее на сентябрьском заседании. Скорее всего, регулятор оставит оценку экономических перспектив неизменной, но... читать дальше
.26 июля 2017 года 13:17
"Накануне доллар локально ослаб до уровня 1,17 после информации об итогах первого размещения еврооблигаций Греции после 2014 года с доходностью 4,65%. В дальнейшем поддержку доллару оказали позитивные данные по индексу доверия потребителей (121 пункт по сравнению со 116 месяцем ранее). Сегодняшние... читать дальше
.26 июля 2017 года 12:54
"Рынок нефти находится на подъеме с тех пор, как мониторинговая встреча по сделке ОПЕК+ достаточно оптимистично оценила перспективы сделки и выразила уверенность в единстве подхода к балансировке рынка, более того, своего рода "вишенкой на торте" стала идея контролировать экспортные данные. Однако... читать дальше
.26 июля 2017 года 10:37
Еще одна неделя роста нефтепроизводства в Штатах вполне способна вернуть актив ниже отметки $50 за баррель - AMarkets
"Котировки нефти марки Brent во вторник смогли прорваться выше сопротивления $50 за баррель. Участники рынка полагают, что основной вклад в укрепление стоимостных позиций нефти внесли надежды на ребалансировку рынка углеводородов, подкрепленные новыми обещаниями от Саудовской Аравии и Нигерии... читать дальше
.26 июля 2017 года 10:04
Для продолжения ралли нефтяных цен потребуется не только внушительное падение запасов, но и снижение объемов производства - eToro
Во вторник нефть сорта Brent ускорила подъем и продемонстрировала настоящее ралли, набрав за день около 4%. Котировки с момента открытия в ходе внутридневных торгов умудрились "пронзить" сразу три психологических уровня, правда, подтвердить пробой отметки 51 не отважились, констатирует... читать дальше
.26 июля 2017 года 09:45
"Нефть хорошо выросла вчера, несмотря на то, что мониторинговый комитет ОПЕК+ ограничился лишь словесными комментариями, которые ранее особого эффекта не имели. Тем не менее, новости о планах Саудовской Аравии снизить экспорт на 1 млн барр. (до 6,6 млн барр./день) сыграли в плюс нефти, в течение... читать дальше
.26 июля 2017 года 09:27
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в среду. Цены на нефть продолжают расти в среду. читать дальше
.25 июля 2017 года 18:49
"EUR/USD добралась до максимума, невиданного с августа 2015 года, причем для повода используется любое подходящее событие. В этот раз отлично сработала слабость доллара. Днем стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг Филадельфии США резко обвалился до 23,4 против 33,6 ранее. А... читать дальше
.25 июля 2017 года 17:16
Доллар продолжает продаваться против основных валют, хотя заметно укрепляется в паре с иеной на фоне возросшего интереса к риску в условиях роста цен на нефть и позитивной корпоративной отчетности в США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел... читать дальше
.25 июля 2017 года 14:15
"Пара EUR/USD остается довольно стабильной перед заседанием ФРС США. Доллар накануне отыграл часть утраченных на прошлой неделе позиций. Этому способствовал выход довольно позитивных данных по производственному PMI (53,2 пункта в июле по сравнению с 52 пунктами в июне), в то время как аналогичный... читать дальше
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