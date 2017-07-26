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26 июля 2017 года 15:50
Текущие настроения на фондовом рынке сохранятся до закрытия основной сессии - ИК "ФИНАМ"
"Первую половину дня оба российских биржевых индекса завершили ростом в пределах 0,3%. В целом ситуация на зарубежных площадках сегодня тоже спокойная, индексы торгуются в лёгком "плюсе" в пределах 0,3%. Американские биржевые индексы вчера вновь обновили свои исторические максимумы, при этом сегодня фьючерсы торгуются в положительной зоне. Из отдельных российских историй стоит выделить акции НЛМК, рост почти на 2%, такой же рост наблюдается в акциях "Распадской" и "Магнита", плюс "широким фронтом" растёт весь сектор электроэнергетики. Акции "Роснефти" и "Лукойла" продолжают выглядеть "хуже рынка", сегодня падение в пределах 0,5%. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока пытается удержать уровень поддержки вблизи отметки 1920 пунктов, но крупных покупок на рынке не видно. Как только этот уровень будет пробит вниз, так сразу откроется дорога для дальнейшего снижения вплоть до отметки 1800 пунктов. Итоги заседания ФРС сегодня станут известны только в 21:00 мск, поэтому текущие настроения на фондовых рынках Европы и России сохранятся до закрытия основной сессии", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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26 июля 2017 года 17:56
"Цены на нефть марки Brent тестируют отметку в $50 за баррель. Поддержку рынок получает от данных по запасам нефти в США. Снижение запасов ниже уровней 2016 года является хорошим сигналом для инвесторов, ведь это было основной целью участников соглашения ОПЕК+. Причем это происходит на фоне роста... читать дальше
.26 июля 2017 года 17:25
"Сегодня американская валюта демонстрирует невнятную динамику. Игроки не торопятся с покупками. USD не ждет, что сегодня Федрезерв объявит о начале сокращения баланса, это произойдет скорее на сентябрьском заседании. Скорее всего, регулятор оставит оценку экономических перспектив неизменной, но... читать дальше
.26 июля 2017 года 13:17
"Накануне доллар локально ослаб до уровня 1,17 после информации об итогах первого размещения еврооблигаций Греции после 2014 года с доходностью 4,65%. В дальнейшем поддержку доллару оказали позитивные данные по индексу доверия потребителей (121 пункт по сравнению со 116 месяцем ранее). Сегодняшние... читать дальше
.26 июля 2017 года 12:54
"Рынок нефти находится на подъеме с тех пор, как мониторинговая встреча по сделке ОПЕК+ достаточно оптимистично оценила перспективы сделки и выразила уверенность в единстве подхода к балансировке рынка, более того, своего рода "вишенкой на торте" стала идея контролировать экспортные данные. Однако... читать дальше
.26 июля 2017 года 10:37
Еще одна неделя роста нефтепроизводства в Штатах вполне способна вернуть актив ниже отметки $50 за баррель - AMarkets
"Котировки нефти марки Brent во вторник смогли прорваться выше сопротивления $50 за баррель. Участники рынка полагают, что основной вклад в укрепление стоимостных позиций нефти внесли надежды на ребалансировку рынка углеводородов, подкрепленные новыми обещаниями от Саудовской Аравии и Нигерии... читать дальше
.26 июля 2017 года 10:04
Для продолжения ралли нефтяных цен потребуется не только внушительное падение запасов, но и снижение объемов производства - eToro
Во вторник нефть сорта Brent ускорила подъем и продемонстрировала настоящее ралли, набрав за день около 4%. Котировки с момента открытия в ходе внутридневных торгов умудрились "пронзить" сразу три психологических уровня, правда, подтвердить пробой отметки 51 не отважились, констатирует... читать дальше
.26 июля 2017 года 09:45
"Нефть хорошо выросла вчера, несмотря на то, что мониторинговый комитет ОПЕК+ ограничился лишь словесными комментариями, которые ранее особого эффекта не имели. Тем не менее, новости о планах Саудовской Аравии снизить экспорт на 1 млн барр. (до 6,6 млн барр./день) сыграли в плюс нефти, в течение... читать дальше
.26 июля 2017 года 09:27
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в среду. Цены на нефть продолжают расти в среду. читать дальше
.25 июля 2017 года 18:49
"EUR/USD добралась до максимума, невиданного с августа 2015 года, причем для повода используется любое подходящее событие. В этот раз отлично сработала слабость доллара. Днем стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг Филадельфии США резко обвалился до 23,4 против 33,6 ранее. А... читать дальше
.25 июля 2017 года 17:16
Доллар продолжает продаваться против основных валют, хотя заметно укрепляется в паре с иеной на фоне возросшего интереса к риску в условиях роста цен на нефть и позитивной корпоративной отчетности в США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел... читать дальше
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