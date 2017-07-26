Рекомендуем придерживаться консервативной стратегии - покупать ОФЗ с плавающей ставкой купона - ЗАО "Райффайзенбанк"

"Сегодня на аукционах Минфин решил предложить короткую дюрацию (3-летние ОФЗ 26214 (YTM 8,12%) и плавающие ОФЗ 29012 со ставкой купона 6M RUONIA + 40 б.п. в объеме 15 млрд руб. каждый), что, вероятно, обусловлено риском ужесточения санкционного режима. Отметим, что принятие Сенатом соответствующего законопроекта вслед за Палатой представителей (пока все указывает именно на такой сценарий развития событий) может открыть возможность для введения санкций на суверенный долг РФ (в течение 180 дней должна быть дана оценка их последствий). Наличие этой возможности (пусть и маловероятной) должно транслироваться в дополнительную премию в доходности облигаций. Это негативно влияет на спрос нерезидентов и существенно нивелирует потенциал для ценового роста от текущих уровней. Кроме того, угроза санкций может оказать влияние и на решение ЦБ РФ по ключевой ставке по итогам заседания в конце этой недели (наличие санкций ослабляет рубль и создает проинфляционный эффект). В этой связи мы рекомендуем придерживаться консервативной стратегии: покупать ОФЗ с плавающей ставкой купона, среди которых наиболее интересным является выпуск 29006 (в сравнении с ним предлагаемый 29012 по цене 103,4% выглядит дорогим). Рекомендуем продавать краткосрочные ОФЗ (с YTM < 8,1%) и получать ставку РЕПО (3M, 6M OIS под 8,9% и 8,8%)", - отмечают специалисты ЗАО "Райффайзенбанк".