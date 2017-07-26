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26 июля 2017 года 14:24
Активность участников фондовых торгов будет низкой - Dukascopy Bank SA
"Несмотря на утверждение нового пакета санкций против российских компаний в Палате представителей США, российские индексы акций начали торговую сессию среды с умеренного роста. Поддержку им оказало резкое повышение цен на нефть марки Brent, которые на фоне резкого сокращения запасов сырой нефти в США за минувшее сутки выросли на 4% - до $50,6 за баррель. Таким образом, индекс ММВБ в первую половину сегодняшней торговой сессии прибавил 0,3%, поднявшись до 1930 пунктов. На аналогичную величину вырос и индекс РТС, несмотря на ослабление курса рубля против доллара на 13 копеек. Во второй половине дня в Штатах будет опубликована официальная статистика по производству нефти на прошлой неделе. Если Минэнерго США сообщит о небольшом снижении запасов, то нефтяные контакты начнут дешеветь. В целом же активность инвесторов сегодня будет низкой, так как участники торгов находятся в ожидании итогов заседания FOMC", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
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.26 июля 2017 года 17:25
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.26 июля 2017 года 13:17
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.26 июля 2017 года 12:54
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Еще одна неделя роста нефтепроизводства в Штатах вполне способна вернуть актив ниже отметки $50 за баррель - AMarkets
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.26 июля 2017 года 10:04
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.26 июля 2017 года 09:45
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.26 июля 2017 года 09:27
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в среду. Цены на нефть продолжают расти в среду. читать дальше
.25 июля 2017 года 18:49
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.25 июля 2017 года 17:16
Доллар продолжает продаваться против основных валют, хотя заметно укрепляется в паре с иеной на фоне возросшего интереса к риску в условиях роста цен на нефть и позитивной корпоративной отчетности в США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел... читать дальше
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