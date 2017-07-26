Ожидаемый торговый диапазон составляет 59,50-60,50 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль сохранял устойчивость в начале биржевой сессии, несмотря на негативный внешний фон после принятия Конгрессом США законопроекта об ужесточении санкций против Москвы. Поддержку российской валюте оказывала дорожающая нефть. Внимание игроков приковано к заседанию ФРС, итоги которого позволят оценить готовность регулятора к очередному повышению ставки в текущем году. Неопределенность усиливают откровенно слабые данные по инфляции. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,50-60,50 руб./доллар", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.