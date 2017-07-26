Краткосрочно EUR/USD будет в диапазоне 1,154-1,174 - "Нордеа Банк"

"Накануне доллар локально ослаб до уровня 1,17 после информации об итогах первого размещения еврооблигаций Греции после 2014 года с доходностью 4,65%. В дальнейшем поддержку доллару оказали позитивные данные по индексу доверия потребителей (121 пункт по сравнению со 116 месяцем ранее). Сегодняшние итоги заседания ФРС, скорее всего, принесут рынку мало новой информации, так как риторика вряд ли существенно изменится относительно выступления Йеллен в Конгрессе США двумя неделями ранее. В центре внимания рынков будет комментарий ФРС по инфляции, последняя статистика по которой была весьма слабой (1,7% г/г в июне). Именно сохранение инфляции ниже целевого уровня, несмотря на позитивную динамику рынка труда, несет в себе основной риск для реализации плана ФРС по еще одному повышению ключевой ставки до конца года. При наличии в решении ФРС новых признаков озабоченности динамикой инфляции USD может оказаться под давлением. Краткосрочно EUR/USD будет в диапазоне 1,154-1,174", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.