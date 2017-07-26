Наиболее вероятный уровень сопротивления лежит в интервале 62-63 рубля за доллар - МБО "Оргбанк"

"Ослабление рубля довольно "удачно" сглаживается ростом нефтяных котировок. Вчерашние данные по запасам от API взвинтили нефтяные котировки по марке Brent почти до 51-долларовой отметки. Во многом это результат словесных интервенций со стороны стран ОПЕК, где главным инициатором выступает Саудовская Аравия, которой просто необходимо вытянуть цены до 60 долларов за баррель. И здесь, несмотря на все усилия по снижению добычи, необходим лишь устойчивый рост спроса на "черное золото". Некоторый позитив несут в себе прогнозные оценки аналитиков по увеличению импорта нефти Китаем. Важным моментом будут выходящие сегодня данные по запасам нефти и нефтепродуктом от Министерства экономики США. Если они подтвердят данные от API и мы не увидим роста добычи в США, то нефть может продолжить кратковременный рост, что, естественно, поможет российской валюте, по крайней мере, на этой "налоговой" неделе. Но в целом это вряд ли спасет рубль от ослабления в среднесрочной перспективе. Наиболее вероятный уровень сопротивления лежит в интервале 62-63 рубля за американскую валюту", - комментирует ситуацию шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям. Александр Королев.