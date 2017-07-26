На следующей неделе стабильность нацвалюты может пошатнуться - РосЕвроБанк

"Рубль удержался от дальнейшего падения благодаря серьезному росту цен на нефть, которые преодолели $50 за баррель Brent и успешно там закрепились. Стоимость нефти находится в районе $50,7 за бочку на фоне серьезного сокращения запасов в США. Поэтому даже высокая вероятность ужесточения санкций против России из-за принятого закона Палатой представителей не уронила рубль, который немного растет к доллару и евро, пытаясь оторваться от отметки в 59,9 за доллар и 69,7 за евро. При этом также все еще действует фактор поддержки со стороны налогового перида. Без этой поддержки рубль мог бы упасть до 61-62 за доллар, поэтому уже на следующей неделе стабильность нацвалюты может пошатнуться. Давление будет усиливаться, и, если цены на нефть не продолжат расти, мы увидим российскую валюту ниже 61 к доллару очень быстро. Стабилизация же по-прежнему ожидается в диапазоне 62-64 за доллар в третьем квартале 2017 года", - указывает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.