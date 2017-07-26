ФРС может породить непродолжительную волну спроса на USD - FxPro

"Официальная публикация Министерства энергетики способна подтвердить тренд на сокращение запасов как следствие силы спроса. Годом ранее период снижения запасов был намного короче и закончился как раз в конце июля. Тогда совокупное сокращение составило примерно 21 млн баррелей за 9 недель. В этом году снижение происходит 14 из последних 15 недель и уже составило почти 45 млн баррелей. Сокращение ещё на 10 млн станет сигналом о сильном спросе на энергию, что должно быть свидетельством ускорения темпов экономического роста. Этот сигнал, а также наибольший оптимизм потребителей в США в июле за последние 16 лет в сочетании с другими сигналами ускорения роста экономики, могут стать причиной более решительного тона комментария FOMC. ФРС вполне может дать намёк, что придерживается основного плана осуществить третье повышение ставки в этом году. Такая позиция позволит доллару взять небольшой реванш и остановить своё июльское снижение, спровоцированное осторожным выступлением Йеллен в конгрессе в начале месяца. Ссылаясь на то, что слабый доллар, сильный рынок труда и растущий спрос вот-вот вернут инфляцию на путь роста, ФРС может породить непродолжительную волну спроса на USD. Рассчитывая на ужесточение позиции ФРС, можно предположить, что уже завтра пара USD/RUB вернётся в область выше 60. Что ещё важнее, пара EUR/USD станет на путь коррекции в область 1,15 после вчерашнего касания 1,17", - комментирует ситуацию финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.