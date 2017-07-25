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25 июля 2017 года 18:49
Следующей целью по EUR/USD может стать отметка 1,1720 - ГК "Форекс Клуб"
"EUR/USD добралась до максимума, невиданного с августа 2015 года, причем для повода используется любое подходящее событие. В этот раз отлично сработала слабость доллара. Днем стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг Филадельфии США резко обвалился до 23,4 против 33,6 ранее. А число новых заказов и вовсе ушло на отрицательную территорию: -0,1 против 19,7. Отчет сам по себе не тот, которому уделяют много внимания, но перед заседанием FOMC и на фоне серии разочаровывающих данных это просто стало "последней каплей". В условиях, когда рынок не верит, что ФРС пойдет на еще одно повышение, и надеется, что ЕЦБ вот-вот начнет сворачивать программу количественного смягчения, у EUR/USD все шансы продолжить рост. Следующей целью по EUR/USD может стать отметка 1,1720, а текущая коррекция предлагает очень привлекательные точки входа", - комментирует ситуацию старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.
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25 июля 2017 года 17:16
Доллар продолжает продаваться против основных валют, хотя заметно укрепляется в паре с иеной на фоне возросшего интереса к риску в условиях роста цен на нефть и позитивной корпоративной отчетности в США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел... читать дальше
.25 июля 2017 года 14:15
"Пара EUR/USD остается довольно стабильной перед заседанием ФРС США. Доллар накануне отыграл часть утраченных на прошлой неделе позиций. Этому способствовал выход довольно позитивных данных по производственному PMI (53,2 пункта в июле по сравнению с 52 пунктами в июне), в то время как аналогичный... читать дальше
.25 июля 2017 года 12:29
Российский сегмент евробондов под давлением из-за угрозы расширения санкций против РФ - Промсвязьбанк
"Сегодня глобальные инвесторы будут находиться в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС – решение по ставке и сопроводительный пресс-релиз будут представлены только завтра. Рынки не ждут подъема ставок, но рассчитывают получить сигналы от регулятора относительно старта сокращения баланса ФРС.... читать дальше
.25 июля 2017 года 10:22
"Котировки нефти марки Brent завершили первую торговую сессию недели в "плюсе", снова претендуя на закрепление выше $50 за баррель. Тем не менее, внутри дня характер показывали и "медведи", стараясь отыграть прогнозы Petro-Logistics. Ключевым событием дня стала встреча мониторингового комитета... читать дальше
.25 июля 2017 года 09:50
"Страны ОПЕК+ нашли в себе силы продолжить договариваться, что является безусловным позитивом для нефтяных котировок. Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн... читать дальше
.25 июля 2017 года 09:43
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов в понедельник, Nasdaq Composite вырос. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются слабо во вторник. Нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.25 июля 2017 года 09:20
Нефть сорта Brent начала новую неделю с роста, но не такого масштабного, как хотелось бы ОПЕК, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Котировки повысились внутри дня на 1,6%, однако не смогли вернуться выше уровня 49 и отыграть понесенные в... читать дальше
.24 июля 2017 года 18:34
Американская валюта остается под "гнетом" продавцов, находясь под влиянием политических страстей в Вашингтоне, слабых экономических данных и роста вероятности замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России... читать дальше
.24 июля 2017 года 16:19
На второе полугодие ожидаем среднюю цену на уровне 48 долларов за баррель Brent - УК "Альфа-Капитал"
"Цены на нефть марки Brent вернулись к уровню 48 долларов за баррель. Ожидания по итогам встречи ОПЕК+ в Санкт-Петербурге оказывают существенное давление на рынок. На текущий момент в ценах отражено отсутствие изменений по квотам и отсутствие ограничений по добыче нефти в Ливии и Нигерии. То есть... читать дальше
.24 июля 2017 года 15:07
"В понедельник с утра сессия по паре проходила в "красной зоне", где евро/доллар торговался около отметки 1,1643, протестировав уровень сопротивления на 1,1657. После публикации предварительного индекса деловой активности в секторе услуг пара евро/доллар отскочила от нижней линии Боллинджера на... читать дальше
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