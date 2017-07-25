Следующей целью по EUR/USD может стать отметка 1,1720 - ГК "Форекс Клуб"

"EUR/USD добралась до максимума, невиданного с августа 2015 года, причем для повода используется любое подходящее событие. В этот раз отлично сработала слабость доллара. Днем стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг Филадельфии США резко обвалился до 23,4 против 33,6 ранее. А число новых заказов и вовсе ушло на отрицательную территорию: -0,1 против 19,7. Отчет сам по себе не тот, которому уделяют много внимания, но перед заседанием FOMC и на фоне серии разочаровывающих данных это просто стало "последней каплей". В условиях, когда рынок не верит, что ФРС пойдет на еще одно повышение, и надеется, что ЕЦБ вот-вот начнет сворачивать программу количественного смягчения, у EUR/USD все шансы продолжить рост. Следующей целью по EUR/USD может стать отметка 1,1720, а текущая коррекция предлагает очень привлекательные точки входа", - комментирует ситуацию старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.