Котировки евро достигли поставленной цели - eToro

Доллар продолжает продаваться против основных валют, хотя заметно укрепляется в паре с иеной на фоне возросшего интереса к риску в условиях роста цен на нефть и позитивной корпоративной отчетности в США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Золото также не пользуется спросом на волне оптимизма инвесторов. Давление на американскую валюту усилилось после выхода слабых данных по ценам на жилье в США.

"Таким образом, с небольшими передышками USD развивает "медвежий ход", и пока факторов, способных остановить падение, на горизонте не наблюдается. Завтра завершится двухдневное заседание ФРС, но поскольку на этот раз пресс-конференции Дж. Йеллен не заявлено, участники рынка не ждут, что оно будет информативным. Скорее всего, мы снова услышим о временных факторах, сдерживающих рост инфляции, но этого будет недостаточно, чтобы "расшевелить" покупателей доллара. Рынки в целом могут показать довольно скромную реакцию, если, конечно, регулятор не преподнесет сюрпризов в виде явно "ястребиной" риторики. Здесь немаловажен тот факт, что с учетом довольно скромных ожиданий, такой сценарий может вызвать весьма бурную реакцию валюты, а усилить позитивный эффект способна перепроданность доллара. Но такое развитие событий маловероятно, ведь Федрезерв отдает себе отчет в том, что экономические показатели подают неоднозначные и зачастую тревожные сигналы. Что касается пары EUR/USD, то на контрасте экономических данных (показатели исследования IFO в Германии существенно превзошли ожидания) и общей тенденции ослабления доллара котировки достигли поставленной цели и тестируют уровень 1,17, и теперь до пикового максимума августа 2015 года осталось менее 10 пунктов. Подтверждение пробоя психологической отметки расчистит путь к дальнейшему росту", - отмечает специалист eToro.