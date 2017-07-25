В конце недели стоит ждать 1900 пунктов или ниже по ММВБ и примерно 950 пунктов по РТС - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Думается, что прошедшие 3 недели роста индексов ММВБ и РТС – недели отскока в рамках незавершенной нисходящей тенденции, стартовавшей в январе. И эта неделя, видимо, будет неделей снижения. В этой связи на конец недели стоит ждать 1900 пунктов или ниже по ММВБ и примерно 950 пунктов по РТС. Далее распродажа, вероятно, продолжится, уводя индексы к минимумам конца июня. К росту же российские акции, как видится, вернутся осенью", - предполагает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.