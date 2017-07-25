Пара EUR/USD, вероятно, сохранит относительную стабильность - "Нордеа Банк"

"Пара EUR/USD остается довольно стабильной перед заседанием ФРС США. Доллар накануне отыграл часть утраченных на прошлой неделе позиций. Этому способствовал выход довольно позитивных данных по производственному PMI (53,2 пункта в июле по сравнению с 52 пунктами в июне), в то время как аналогичный показатель по Еврозоне оказался хуже ожиданий (56,8 пункта в июле по сравнению с 57,4 пунктами в июне). Из значимой статистики сегодня лишь индекс доверия потребителей в США. Пара EUR/USD, вероятно, сохранит относительную стабильность до появления итогов заседания ФРС США. Краткосрочный ориентир по паре EUR/USD - 1,16-1,175", - полагает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.