Краткосрочные ориентиры по паре RUB/USD - 59,2-60,70 - "Нордеа Банк"

"Поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, пик которого приходится на сегодня. После завершения налогового периода существующие негативные для рубля факторы будут в большей степени отражаться в его динамике. Краткосрочные ориентиры по паре RUB/USD - 59,2-60,70", - отмечает аналитик "Нордеа-Банка" Татьяна Евдокимова.