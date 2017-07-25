ING Bank не ожидает существенного влияния новых санкций на экономику РФ и рынки, включая курс рубля

Экономист ING Bank по РФ Дмитрий Полевой не ожидает какого-либо существенного влияния новых санкций США против РФ на российскую экономику и рынки, включая курс рубля, особенно учитывая их более мягкий вариант в сравнении с исходными предложениями.

"Более того, свое недовольство продолжает выражать Евросоюз, интересы которого в энергетической сфере будут затронуты", - отмечает экономист.

Как говорится в обзоре ING Bank относительно планируемых изменений в механизме интервенций Минфина РФ, который с 2018 года будет использовать только текущий курс рубля, вместо комбинации текущего и прогнозного в схеме, реализуемой в настоящее время, текущий эффект, скорее всего, не будет для рубля ощутимым.

"Что касается интервенций Минфина, то сами изменения вступят в силу с 2018 года, поэтому текущий эффект не должен быть для рубля драматичным и будет зависеть от баланса всех доступных факторов. Реакция рубля в целом пока выглядит сбалансированной. На текущей неделе важным будет и баланс потоков под налоги и дивиденды, а также эффект от решения ЦБ РФ по ставке в пятницу", - говорится в обзоре.