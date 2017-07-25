Российский сегмент евробондов под давлением из-за угрозы расширения санкций против РФ - Промсвязьбанк

"Сегодня глобальные инвесторы будут находиться в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС – решение по ставке и сопроводительный пресс-релиз будут представлены только завтра. Рынки не ждут подъема ставок, но рассчитывают получить сигналы от регулятора относительно старта сокращения баланса ФРС. Для российского сегмента евробондов важным станет голосование в Конгрессе США по расширению антироссийских санкций и реакция на них со стороны ЕС. Все это продолжит оказать давление на российские евробонды", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.