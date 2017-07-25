Прямой доступ компаний на денежный рынок может повысить волатильность - Альфа-банк

Решение "Московской биржи" предоставить российским компаниям, не являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, прямой доступ к денежному рынку может стимулировать рынок межбанковских операций, который всегда был достаточно слабо развит в России, считает экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Между тем, как говорится в обзоре Альфа-банка, обратной стороной этого решения является рост волатильности на рынке.

Кроме того, данное нововведение может негативно повлиять на традиционный банковский бизнес. При этом пока нет ясности в том, как регулятор будет отслеживать риски небанковских организаций - будущих участников рынка, отмечает Н.Орлова.

Как сообщалось, с 24 июля "Московская биржа" (MOEX: MOEX) предоставила российским компаниям, не являющимся кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, прямой доступ к денежному рынку. Корпорации получили возможность размещать средства в депозиты с центральным контрагентом (ЦК) по рыночным ставкам биржевого репо.

Девять российских компаний - "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), "Русагро", "Фосагро" (MOEX: PHOR), "МТС" (MOEX: MTSS), "Рольф", "Т Плюс" (MOEX: VTGK), "АльфаСтрахование" (MOEX: ALFS), "АльфаСтрахование-Жизнь" и "Ингосстрах" (MOEX: INGS) - первыми заключили сделки на денежном рынке "Московской биржи". Компании 24 июля разместили денежные средства на сроки один день и одна неделя на общую сумму более 2,3 млрд рублей.