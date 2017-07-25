Рынок нефти так и не получил значимой фундаментальной поддержки - AMarkets

"Котировки нефти марки Brent завершили первую торговую сессию недели в "плюсе", снова претендуя на закрепление выше $50 за баррель. Тем не менее, внутри дня характер показывали и "медведи", стараясь отыграть прогнозы Petro-Logistics. Ключевым событием дня стала встреча мониторингового комитета ОПЕК в Санкт-Петербурге с целью обсуждения реализации энергетического пакта, степени исполнения обязательств стран участников по ограничению добычи углеводородов, а также согласования новых мер, способных ускорить процесс ребалансировки рынка нефти. По результатам встречи были достигнуты следующие решения: Саудовская Аравия, которая является крупнейшим экспортёров, согласилась ограничить экспорт на 6,6 млн баррелей в день. Нигерия также приняла на себя обязательство принять участие в ограничении производства, если уровень добычи в стране достигнет 1,8 млн баррелей в день. В июне объём добычи нефти в Нигерии был ниже 1,6 млн баррелей в день. Более глубокий анализ итогов встречи мониторингового комитета позволяет сделать вывод об отсутствии переломных моментов, способных хоть как-то разрешить проблему глобального перепроизводства. Другими словами, рынок нефти так и не получил значимой фундаментальной поддержки, а значит, и дальше продолжит притягивать "медведей", ожидающих обвала котировок "черного золота" ниже $40 за баррель", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.