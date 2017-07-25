Сегодня индекс РТС может подняться на 0,5-1% - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок начнет восстанавливаться, сегодня индекс РТС может подняться на 0,5-1%. Определенные надежды вселяют такие новости, как, например, рост в 2 раза полугодовой прибыли "Газпром нефти". Похоже, отечественные предприятия еще способны радовать своих акционеров. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Яндекса", "Татнефти" и "РусГидро", они продолжают пользоваться спросом и могут еще подорожать в ближайшие дни", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.