Вероятно, тенденция в направлении 61 рубля за доллар США пока продолжится - КИТ Финанс Брокер

"В начале текущей недели рубль продолжает медленно дешеветь и, вероятно, тенденция в направлении 61 рубля за доллар США продолжится до тех пор, пока вновь раскручивается санкционная риторика", - отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов.