ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг акций "АЛРОСА" до "держать" и оценку на 5%

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с $1,31 до $1,38 за штуку, говорится в обзоре ИК.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $1,79 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,46 за штуку.