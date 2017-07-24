Российские индексы акций продолжат снижаться - Dukascopy Bank SA

"Усиление опасений ввода новых санкций против российских компаний стало причиной негативного начала новой торговой недели на российском рынке акций. В первую половину торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,2% - до 1921 пункта, а индекс РТС из-за ослабления курса рубля против доллара (на 48 копеек) потерял 1,2%. Большинство европейских индексов также движется сегодня вниз в связи со снижением деловой активности в странах ЕС в текущем месяце. Во второй половине дня мы ожидаем продолжения снижения российских индексов акций. Вообще же в преддверии начала заседания Комитета по операциям на открытом рынке США во вторник вечером активность инвесторов будет низкая", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.