Скорее всего, пара евро/доллар продолжит восходящий тренд - Dukascopy Bank SA

"В понедельник с утра сессия по паре проходила в "красной зоне", где евро/доллар торговался около отметки 1,1643, протестировав уровень сопротивления на 1,1657. После публикации предварительного индекса деловой активности в секторе услуг пара евро/доллар отскочила от нижней линии Боллинджера на часовом графике на отметке 1,1640. Можем предположить, что в течение дневной сессии пара преодолеет месячную R2 и продолжит восходящий тренд", - указывают аналитики Dukascopy Bank SA.