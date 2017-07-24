Вероятность ослабления рубля растет - Банк "Санкт-Петербург"

"Текущая неделя попадает в период крупных дивидендных выплат (высокий спрос на рубли), а 25-28 июля компании заплатят налоги за июнь (НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль). Эти факторы могут оказать локальную поддержку рублю, но мы бы не стали переоценивать влияние этого фактора. Больше месяца рубль торгуется в диапазоне 59-61 за доллар. Мы пока не видим весомых причин того, почему курс может выйти за пределы этих границ, но считаем, что вероятность ослабления рубля растет", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".